Kecmanović odbio nalet rivala i zakazao okršaj sa Beretinijem

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Indijan Velsa, pobedom nad Botikom van de Zandšulpom.

On je do trijumfa stigao posle velike borbe, jednog časa i 41 minuta igre – 7:6(3), 7:5. Kecmanović je nastavio sa dobrim rezultatima na početku sezone i još jednom obezbedio plasman među 16 najboljih na jednom turniru. To mu je polazilo na svim na startu 2022. godine – Sidnej, Australijan open, Buenos Ajres, Rio de Žaneiro i Santjago. Bio je ovo prvi međusobnim duel dvojice igrača, u kojem su nijanse odlučile, a mladi srpski igrač će u narednoj rundi igrati