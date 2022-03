B92 pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, na visokim planinama i sa snegom.

Duvace slab i umeren, jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura biće od -2 do 8, a najviša od 8 do 15 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren, jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša oko 14 stepeni. Prema izgledima vremena za