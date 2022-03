Šta je ovo palo u Beogradu? FOTO

B92 pre 51 minuta | B92, Kurir

Mnogi gradovi u Srbiji osvanuli su žuti, ali bukvalno. Padala je tzv. prljava kiša koja je ostavila žute tragove po automobilima, ali i garderobi.

Kako kaže meteorolog Đorđe Đurić, u pitanju je pesak iz Sahare. "Pesak iz Sahare prekrio je delove Evrope i Srbiju, padala je prljava kiša", kaže on. "Zahvaljujući ciklonu koji se nalazi nad jugozapadnim predelima Evrope, snažna jugozapadna visinska strujanja u njegovom prednjem delu uslovila su da velike količine čestica pustinjskog peska iz Sahare stigle do jugozapadne i centralne Evrope", dodaje Đurić. Usled ovog efekta, velike količine peska stigle su do