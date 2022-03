Vučić o pregovorima sa Rusijom o gasu i akciji kosovske policije u Štrpcu

Novi magazin pre 13 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne očekuje reakciju međunarodne zajednice zbog akcije specijalne kosovske policije u Štrpcu i dodao da veruje da će ta akcija biti objašnjena navodnom borbom protiv korupcije i kriminala.

"A njihov cilj je da očiste Sirinićku župu, da Srbi ne bi mogli da ostanu na jugu Kosova. A sve je to skriveno iza lažne brige za poštenje u upravljanju Brezovicom", rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu. On je dodao da je njemu to sve odavno jasno. "A da li da očekujemo da neko nešto kaže - pa nemojte da ste naivni i da očekujete tako nešto", rekao je on. Vučić je rekao da je sutra 18 godina od pogroma Srba u martovskom nasilju na Kosovu 2004. godine i da samo