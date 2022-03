Danas pretežno oblačno, povremeno s kišom

Politika pre 46 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na visokim planinama i sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do osam, a najviša od osam do 15 stepeni, prenosi Beta. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina. Najniža temperatura kretaće se od tri do osam, a najviša oko 14 stepeni.