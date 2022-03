Užas u Leskovcu: Oteo devojku, pa pokušao da iznudi otkup od 3.000 evra za nju!

Blic pre 47 minuta

Zbog sumnje da je počinio krivična dela protivpravno lišenje slobode i iznuda u pokušaju, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u Leskovcu uhapsili N. P. (28).

On se sumnjiči da je, od 14. marta uveče do 15. marta popodne, u kući u okolini grada držao svoju devojku protiv njene volje, kao i da ju je naterao da od porodice traži 3.000 evra kako bi je pustio. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila i on je uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu.