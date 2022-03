Piksi: Nastavićemo da činimo Srbiju ponosnom, čestitam Zvezdi

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Plasmanom na Mundijal napravili smo ozbiljan rezultat, učinili smo Srbiju ponosnom, što je najlepše uradili smo to sa stilom, a sada verujem da ćemo nastaviti u istom ritmu, poručio je danas selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.

Verujemo da je budućnost lepa, ali da bismo postigli to što želimo, moraćemo puno da radimo i verujemo u to što radimo. Nemam dilemu da će srpski fudbal ići ovim putem. Sve će biti dobro, rekao je Stojković na konferenciji za medije na kojoj je saopštio spisak igrača ta prijateljske mečeve protiv Mađarske i Danske. On je dodao da je rezultat na tim utakmicama u drugom planu, ali... ”Sigurno neću reći igračima idemo da izgubimo. Zna se šta je naš stil, da igramo