Danas umereno oblačno, posle podne sunčano

U Srbiji se danas ujutro očekuje slab mraz, pre podne malo do umereno oblačno, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, prenosi Tanjug. Najniža temperatura od -3 do 3 stepeni Celzijusa, a najviša od 8 do 12. U Beogradu će danas ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 2, a najviša oko 11 stepeni. Za vikend i u ponedeljak biće pretežno sunčano. U jutarnjim satima se očekuje slab,