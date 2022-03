Potpisan ugovor o gradnji mosta i obilaznice oko Novog Sada

B92 pre 3 sata | B92.net

U prisustvu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića danas je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava na državnom putu IIA reda br.111.

Ugovor su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, v.d. direktora JP ''Koridori Srbije'' Aleksandar Antić i potpredsednik ''China Road and Bridge Corporation'' Džang Šaojuan, saopšteno je iz Grada Novog Sada. "Ovaj most su gradski oci ucrtali u urbanističke planove davne 1963. godine, njegovo pominjanje je starije od Mosta slobode, samo što do sada nisu bili stvoreni uslovi za izgradnju. Zapadna obilaznica sa mostom