"Mart će ponegde biti najsušniji u poslednjih 10 do 15 godina": Čubrilo objavio detaljnu prognozu do kraja meseca, evo da li nam stiže pravo proleće

Blic pre 2 sata

Meterolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu je najavio kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca.

- Do utorka ka nama ća se istoka Evrope strujati relativno hladan, ali suv vazduh. Preovlađivaće suvo uz promenjljivu oblačnost i sunčane intervale. Noći će biti hladne, posebno ukoliko bude vedro i do utorka se očekuju mrazevi koji bi u nizijama iznosili od -5 do -1 stepen Celzijusa, a na planinama ponegde i oko -12 stepeni Celzijusa. Tokom dana prohladno uz maksimume od +6 do +12, a na jugu oko +17 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao: - Od utorka pa do