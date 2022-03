"Teror koji će se pamtiti vekovima": Opsada Marijupolja sve smrtonosnija, ruske snage bombardovale školu, među žrtvama u Harkovu i deca

Blic pre 1 sat

Danas je 25. dan ruske invazije na Ukrajinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruska opsada lučkog grada Marijupolja teror koji će se pamtiti vekovima, prenosi Rojters. On je u noćas objavljenom videu rekao da će opsada Mariupolja ući u istoriju odgovornosti za ratne zločine. - Učiniti to mirnom gradu je teror koji će se pamtiti stolećima koja dolaze - kazao je on. Zelenski je dodao da su potrebni mirovni pregovori s Rusijom, iako nisu laki i prijatni. Oko 400.000 ljudi zarobljeno je u