Ostvarenje američkog sna: Imamo novog prvaka Indijan Velsa, Nadal pao u finalu!

Hot sport pre 25 minuta | Vukašin Cvetković

Velika pobeda za američkog tenisera! U finalu Indijan Velsa sastali su se ‘veteran’ – Rafael Nadal i ‘mlada nada’ – Tejlor Fric.

Pre samog finala, Nadal i Fric su odigrali samo jedan međusobni duel, a pobedu je odneo tada španski teniser, na turniru u Akapulku. Sinoć je ipak sa nešto više motiva bio Tejlor Fric, koji je iskoristio prednost domaćeg terena i uspeo da nadigra legendarnog španca. Prvi set je pripao Fricu rezultatom 6:3, dok se u drugom nešto više pomučio, ali uspeo da slavi nakon tajbrejka – 7:6. The biggest win of his career ⚡️ @Taylor_Fritz97 beats Rafa Nadal 6-3, 7-6 at