U Srbiji danas sunčano vreme, temperatura do 12 stepeni

U Srbiji će ujutru biti vedro i hladno sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus devet do minus jedan, a najviša dnevna od osam do 12 stepeni, prenosi Beta. U Beogradu će takođe ujutru biti vedro i hladno sa slabim mrazem, a tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do minus jedan, a najviša dnevna oko 11 stepeni.