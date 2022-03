Bajden: Jasno da Rusija razmatra razmatra upotrebu hemijskog i biološkog oružja

Danas pre 17 minuta | Danas Online

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden rekao je danas da je „jasno“ da Rusija razmatra upotrebu hemijskog i biološkog oružja u Ukrajini.

Ukoliko do toga dođe, Bajden je upozorio da će uslediti „ozbiljan“ odgovor Zapada. US President Joe Biden says it’s „clear“ Russia is considering use of chemical and biological weapons in Ukraine and warns of „severe“ Western response if it chose to do so. Via @TRTWorldNow pic.twitter.com/1BA2uZjDIO — Newsfeed Ukraine 🇺🇦 (@NewsfeedUkraine) March 22, 2022 Sve vesti u vezi sa krizom na istoku Evrope možete pratiti na posebnoj stranici o sukobu Ukrajine i Rusije.