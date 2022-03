Danas pretežno sunčano i toplije

Danas pre 47 minuta | Beta

U Srbii će danas ujutro biti vedro i hladno sa slabim, pri tlu i umerenim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, samo na jugoistoku umereno oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minust tri do jedan stepen Celzijusa, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U Beogradu će jutro biti vedro i hladno sa slabim, pri tlu i umerenim mrazem, a tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minust tri do jedan stepen Celzijusa, najviša dnevna oko 16 stepeni.