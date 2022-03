Danas širom Srbije sunčano i vedro: Prijatno vreme na samom početku proleća, pogledajte šta nas očekuje narednih dana

Mondo pre 3 sata | Nikola Todorović

Minimalna temperatura u Srbiji iznosiće -6°C, dok će maksimalna dnevna iznositi 18°C. U Srbiji ujutru slab mraz i pretežno sunčano tokom dana uz toplije vreme nego u ponedeljak. Malo oblaka biće samo u toku prepodneva na jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 14°C u Dimitrovgradu do 18°C u Somboru. Uveče vedro i manje hladno nego prethodnih noći.