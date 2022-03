RHMZ: Do kraja marta

B92 pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 19 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro slab i umeren prizemni mraz, a na istoku i jugu ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar u većem delu slab, ujutro jugoistočni, tokom dana istočni i severoistočni, samo na jugu Srbije umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severoistočni. Najniža temperatura biće u većini mesta od 0 do 5 stepeni, na istoku i jugu od -5 do -1 stepen, a najviša od 14 do 19