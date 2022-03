Stojković: Ozbiljno se pripremamo, ne idemo kao turisti u Budimpeštu

Beta pre 1 sat

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas da njegova ekipa ozbiljno shvata predstojeće prijateljske utakmice sa Mađarskom i Danskom i da u Budimpeštu ne ide turistički, već da pobedi kvalitetnog protivnika."Rezultat ne predstavlja toliko psihološki pritisak za nas, ali je svaka utakmica važna i pripreme se odvijaju u najozbiljnijem tonu jer drugačije ne može. Tim Mađarske zaslužuje svaki respekt. Sinoć smo imali video analizu Mađarske jer sam želeo da se igrači na najbolji način pripreme za ono što ih očekuje u Budimpešti", rekao je Stojković na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Srbije igraju u četvrtak od 19.30 u Budimpešti protiv Mađarske prijateljsku utakmicu, a pet dana kasnije u Kopenhagenu protiv Danske.

Stojković je rekao da svi pozvani igrači mogu da očekuju šansu da će igrati i da u sve ima puno poverenje. Napadač Dušan Vlahović će zbog povrede propustiti oba meča, a Nikola Milenković ima problema sa zadnjom ložom desne noge. Selektor je rekao da bi bilo totalno glupo i rizično da Milenković igra, da on 90 odsto neće biti u konkurenciji za tim, ali da putuje sa ekipom za Budimpeštu.

On je dodao da srpski tim ne ide turistički u Budimpeštu.

"Prijateljska utakmica ima svoju važnost, u slučaju poraza ništa se drastično neče promeniti, ali da si izgubio u Portugalu, to je drugo, danas bismo čekali drugu utakmicu i drhtali od nervoze. Daleko od toga da Srbija ide u Budimpeštu kao turistička organizacija", naveo je.

"Iskoristićemo sutrašnji dan da pogledamo jedan od najlepših gradova, da uživamo u arhitekturi, prošetamo se i slikamo, ali ne idemo kao turisti već kao takmičari, kao neko ko je ostavio ozbiljan pečat prošle godine kada su kvalifikacije u pitanju. Tim koji je napravio rezultat sa stilom, fudbalom koji pleni. Ne počinjemo ništa ispočetka, nastavljamo tamo gde smo stali, da budemo još bolji. Srbija ide na pobedu, daće sve da pobedi, a ako ne uspemo, idemo dalje", dodao je Stojković.

Selektor je istakao da je svaka utakmica dokazivanje, da se šampioni stalno dokazuju i da se ne sme živeti od prošlosti već od budućnosti.

"Ne znam da li ćemo pobediti, napravićemo rezultat kako budemo igrali i ponašali se na terenu. Verujem da je Srbija spremna u svakom pogledu da nastavi da pokazuje fudbal kakav je prikazivala u prošloj godini i to je ta razlika između takmičarske i prijateljske tuakmice. Imaćemo odličnog, jakog protivnika, dobar teren, stadion, sve uslove da Srbija ponovo zablista i pokaže fudbal kakav želimo da igramo", rekao je.

Stojković je dodao da se seća svih detalja i utakmice protiv Mađarske iz igračkih dana 1997. godine, kada je njegova ekipa pobedila sa 7:1 u plej-ofu za Svetsko prvenstvo i istakao da je Mađarska napredovala.

"Mađarska kao fudbalska zemlja bila je pravi primer fudbalske sile još u vreme Puškaša, Kočiša i ostalih asova koji su bili na vrhuncu moći sredinom prošlog veka. Danas mi je drago da vidim novu fudbalsku Mađarsku koja je strahovito napredovala kako u igri tako i infrastrukturi, toliko se ulaže u fudbal. Čestitam im na svim uspesima, to je pravi put kako fudbalska zemlja treba da se razvija. Ostvarili su strahovit napredak poslednjih godina, što daje primer ostalima kako treba raditi", ocenio je selektor.

On je dodao da je navijao za Mađarsku na prethodnom prvenstvu, da je to ekipa koja igra brz, moderan fudbal, što će predstavljati problem za njegov tim.

"Ali, mi želimo da igramo sa dobrim ekipama. Biće prava utakmica. Mađarska je ekipa koja može da napravi problem bilo kojoj ekipi u svetu, napravila je mnogo dobrih rezultata", naveo je Stojković.

Stojković je odveo Srbiju na ovogodišnje Svetsko prvenstvo u Kataru, a upitan šta se to promenilo otkako je preuzeo tim, on je odgovorio da je važno međusobno poverenje, kao i to da je za kratko vreme promenjen mentalitet ekipe.

"Srbija igra po modernim fudbalskim principima. Srbija je maksimalno koncentrisana na ono što treba da ostvari na terenu, ali ključ je što smo za kratko vreme uspeli da promenimo mentalitet, da igrači zaista veruju u ono što rade i ono što se traži od njih. Na istom smo putu, imamo iste ciljeve, ja duboko verujem u igrače i njihove kvalitete fudbalske i ljudske, a ono što je veoma važno, oni veruju meni. Taj spoj je dobitna kombinacija uspeha promene mentaliteta", naveo je.

Na konstataciju da je samopouzdanje u ekipi veće nego ikad, Stojković je rekao da je značajno što se radi u dobroj i pozitivnoj atmosferi.

"Važno je da imaju uslove za život i rad, da nemaju nekog ko će da ih maltretira, sastanči i traži neke nenormalne stvari. Imam to u glavi, prošao sam to kao igrač, nema nikakvih nepoznanica ni to da se izmišlja topla voda. Oni respektuju mene i ono što tražim od njih, ja ono što pružaju i podržavam ih. Nikada nisam bio negativan, koristimo samo pozitivne vibracije. Želim da osetim pozitivnost, igrači imaju obaveze i odgovornost koje nose, predstavljaš svoju naciju", naveo je.

Kapiten Srbije Dušan Tadić rekao je da je ekipa ozbiljna, da želi da pobedi u svakoj utakmici i da je nevažno da li se radi o prijateljskoj.

Upitan o tome što je Srbija u trećem šeširu na žrebu za Svetsko prvenstvo, Tadić je rekao da je to nevažno, da je ekipa puna samopouzdanja i da bi želela atraktivne protivnike na Mundijalu.

"Bili smo jaki i pre, ali otkako je Stojković došao usadio nam je zajedništvo, napravljena je dobra atmosfera, pozitivna, iskrena. Sve se to sklopilo, individualni kvalitet može da dođe do izražaja, svako radi ono što treba da radi, svi znaju šta se od njih očekuje, ali ključ je zajedništvo i sloga, uživanje. Znamo šta predstavlja naša zemlja, igramo sa ljubavlju i strašću i velikom željom da pobedimo", naveo je on.

Tadić je rekao da je nevažno koliko će utakmica odigrati za tim, već da je najvažnije šta će postići na Svetskom prvenstvu.

"Želiš stalno da pobediš, motivisan si na svakom treningu, to je u tvojoj krvi kao sportisti, uvek težimo ka tome. Ali, želimo to da uradimo sa stilom, da uživamo u tome, da navijači uživaju i rezultati će doći", naveo je Tadić.

