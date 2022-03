U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni

Danas pre 2 sata | Dexy

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 19 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće u većem delu slab, ujutro jugoistočni, tokom dana istočni i severoistočni vetar, samo na jugu Srbije umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severoistočni. Najniža temperatura u većini mesta biće od nula do pet, na istoku i jugu od minus pet do minus jedan, a najviša od 14 do 19 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje slab mraz, a tokom dana će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura kretaće se od nula do pet, a najviša oko 18 stepeni.