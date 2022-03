Sutra ujutru hladno, posle i do 22 C

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji sutra ujutru, 24. marta, hladno, mestimično slab mraz, a u toku dana sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 5, a najvisa od 18 do 22 stepena, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša oko 20 stepeni. U Srbiji u petak i subotu ujutru hladno sa prizemnim mrazem, a u toku dana sunčano i toplo. U