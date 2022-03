Sunčano i toplije, naredne sedmice prolećne temperature

RTS pre 28 minuta

Prolećnu temperaturu u naše predele donosi vazdušna masa sa zapada Evrope. Jutro ipak prohladno, temperatura do 5 stepeni, na jugu će se spustiti i do -5. U najtoplijem delu dana biće 19 stepeni.

Tokom dana sunčano i toplo. Vetar u većem delu slab, ujutro jugoistočni, tokom dana istočni i severoistočni, samo na jugu Srbije umeren, u planinskim predelima povremeno i jak. Najniža temperatura u većini mesta 0 do 5, na istoku i jugu -5 do -1, a najviša od 14 do 19 stepeni. U Beogradu ujutro slab, na širem području grada umeren prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, ujutro jugoistočni, tokom dana istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0