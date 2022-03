NBA legenda zbog Jokića uče srpski jezik (VIDEO)

Vesti online pre 36 minuta | RTS

Srpski centar Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč, predvodio tim Denver do pobede nad LA Klipersima i nastavio trku za odbranu titule MVP-ja NBA lige. Posle meča pažnju tamošnje javnosti posebno je skrenuo početak njegovog razgovora sa legendarnim Šakilom O’Nilom.

Nikola Jokić je postigao 30 poena uz 14 skokova i 6 asistencija za nešto više od 34 minuta igre, a Šakil O’Nil je zasmejao javnost pokušavši da mu čestita na srpskom nazvavši ga „velikom dušom” i svima je to neobično zazvučalo. U svakom slučaju bilo ih je zanimljivo čuti i svi su je lepo nasmejali, a sudeći po Jokićevoj igri, O’Nil će sigurno do kraja sezone imati dosta prilika da vežba. "Aye man! You gave me the wrong information." 😂 @SHAQ tried to speak Serbian