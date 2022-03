Kremlj: Bugarska će morati da plaća u rubljama, htela ne htela, ali to ne važi za Srbiju

B92 pre 39 minuta | Sputnjik

Zabrinutosti Srbije bice prioritet za Rusiju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je to kazao komentarišuci izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučica koji je rekao da ce odluka Rusije da se gas placa u rubljama stvoriti za Srbiju mnogo novih problema. "To je potpuno normalno. On je u pravu. To zaista može da bude problematična situacija, zato što je Bugarska u ovom slučaju istupila sa neprijateljskim koracima prema nama. Zato ce morati da placa u rubljama, htela ne htela, sviđalo joj se to ili ne. Ali to istovremeno ne važi za Srbiju.