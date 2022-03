Nemojte zaboraviti na novu državnu pomoć: Isplata u junu, prijava samo što nije krenula, na spisku više od milion imena

Blic pre 23 minuta

I pored aktuelne krize, sa planiram projektima se nastavlja. Novih 100 evra državne pomoći za mlade stiže u junu ove godine. Mladi su početkom februara ove godine dobili novčanu pomoć od 100 evra, a uskoro stiže još toliko.

Novih 100 evra državne pomoći biće isplaćeno u junu, tokom prva tri dana meseca. Pravo na pomoć imaju svi mladi od 16 do 29 godina. Na listi onih koji ispunjavaju uslove biće praktično svi koji do kraja maja napune 16 godina ili oni koji do tada steknu državljanstvo Srbije. Postupak prijave izgledaće ovako. Ukoliko ste već bili prijavljeni za prethodnu pomoć od 100 evra koju je država isplaćivala mladima, nova prijava neće biti potrebna. Izuzetak su oni koji su u