Sutra sunčano i toplo, do 20 stepeni

Politika pre 1 sat

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 16 do 20. Posle hladnog jutra, tokom dana će u Beogradu sutra biti sunčano i toplo, prenosi Tanjug. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna oko 18. Za vikend i u ponedeljak u našoj zemlji se očekuje pretežno sunčano i toplo, a u ponedeljak na jugu zemlje naoblačenje koje će