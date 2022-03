Evropo, dobrodošla u novu stvarnost

B92 pre 51 minuta | DW

Pomoć koju NATO može da pruži Ukrajini je ograničena. Šta će ovaj rat na evropskom tlu izroditi za Evropu?

Alijansa mora da organizuje svoju budućnost. I sposobnost odbrane, smatra dopisnik DW iz Brisela Bernd Rigert. NATO mora da se bavi potpuno novom bezbednosnom situacijom. Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg to nazuva novom stvarnošću, novom normalnošću. Ruski pokušaj da podjarmi Ukrajinu vraća svet 30 do 40 godina nazad, u vreme Hladnog rata, kada su do zuba naoružani vojni blokovi stajali u sred Evrope jedan nasuprot drugom. Kada se agresivni rat ruskog