Izaći na izbore je neupitno

Danas pre 1 sat | Ivana Nikoletić

Opšte je poznato da ovom zemljom vlada mafija. Kao reditelj, posmatram to kroz filmove, kada vidite one filmove koji su o mafijašima, uvek postoji ta tehnologija zastrašivanja. Rezultat je da su ljudi zombirani, nemaju kritičku svest. Ovde je na snazi sličan mehanizam kao kada mafija u filmu ponudi zaštitu vlasniku bakalnice, da bi ga štitila od njih samih. Tako se uništava samopouzdanje kod ljudi, a to mora da se promeni, da čovek shvati da njegov život i njegov