Brnabić: Podržaćemo vinare, porodične kompanije, male firme

Dnevnik pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD: Prilikom obilaska vinarije Trišić u Vraniću, Ana Brnabić, kandidatkinja na listi „Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve“, navela je da je važno sačuvati mir i stabilnost kako bi mogli da nastavimo da podržavamo naše vinarije, naše porodične kompanije, naša mikro, mala i srednja preduzeća.

Sve to radimo kako bi naši ljudi imali ona radna mesta koja žele i koja zaslužuju, da bi imali veće plate, da bi mladi imali sve više mogućnosti i da bi mogli penzionerima da obezedimo dostojan život u penziji, da bi naše penzije rasle, rekla je Brnabić, saopštila je SNS. Naš cilj je da do kraja mandata sledeća prosečna plata u Republici Srbiji bude minimalno 1.000 evra, a prosečna penzija 500 evra. To možemo zajedno, ako imamo mir i stabilnost. Jedini ljudi koji