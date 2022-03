Danas osmaci polažu probni test iz maternjeg jezika

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Oko 64.200 osmaka u Srbiji danas polaže probne završne testove iz maternjeg jezika i kombinovani test, a ukoliko ih budu staloženo i smireno radili, uveren sam da neće biti nikakvih problema, rekao je ministar prosvete Branko Ružić tokom obilaska škole Sveti Sava u Beogradu.

"Probni test je šansa da se upoznaju sa procedurama, pratećim elementima za buduće polaganje pravog testa, što ih očekuje od 27. do 29. juna", istakao je on. Dodao je da testovi imaju sertifikacionu komponentu jer potvrđuju stečeno znanje tokom osmogodišnjeg školovanja. "Prošle godine smo povećali broj pitanja sa ponuđenim odgovorima i smatram da se to pokazalo korisnim i dobrim. Taj model nismo dalje širili ove godine", rekao je on. Dodao je da očekuje da i ovaj