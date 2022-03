Ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo, do 22 stepena

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - U Srbiji ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 6, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna oko 21 stepen. U Srbiji do 2. aprila ujutru mestimično slab prizemni mraz, tokom dana toplo sa dnevnom temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Do utorka