Samo Jokić i Vilt – ponovo

B92 pre 1 sat | B92

Centar Denvera Nikola Jokić se u još jednom parametru izjednačio sa Viltom Čembrlenom koji je pre pojave srpskog košarkaša u istom bio usamljen.

Jokić je u pobedi protiv Oklahome upisao 35 poena, 12 skokova i osam asistencija uz 13/15 šut iz igre, i tako postao tek drugi igrač u istoriji lige sa najmanje tri 35/10/5 utakmice uz više od 85 odsto iz igre. To nije prvi put da su se Jokićeva i Čembrlenova imena jedina našla zavedena pod neki rekord NBA lige. Tako je u ovo vreme prošle godine Jokić stigao do 50. tripl-dablova i postao tek drugi centar kojem je to uspelo. Trenutno je na 73. još od početka