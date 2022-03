Vučić otkrio kada će biti isplata 100 evra

B92 pre 1 sat | B92/TV Prva

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će mladi početkom juna dobiti još po 100 evra, da će Srbija biti dobro snabdevena, a cene niže nego u Evropi.

On je za TV Prva rekao da je inflacija i kod nas uvezena, zbog porasta cena energenata, da je veća od očekivane, ali da je manja nego u Evropi. Naveo je da je u decembru bila 4,1 odsto, u odnosu na procenjenih dva odsto. On je naveo da je Nemačka očekivala inflaciju do 3,3, a ici će do 5,7 i 6,1 odsto, dok centralna banka BiH očekuje inflaciju od 9,2 procenta. Vučić je objasnio da se porast cena ne moze izbeći, jer rastu cene energenata i đubriva, a to sve ulazi u