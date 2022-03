"Da sam ja bio predsednik, Rusija ne bi napala Ukrajinu": Tramp kritikovao Bajdena: "Ubio je američki san"

Blic pre 24 minuta

Bivši predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je aktuelnog Džozefa Bajdena, rekavši da "zbirno, pet najgorih predsednika Amerike ne bi učinilo toliko štete kao što je uradio Bajden za 15 meseci otkako je predsednik".

- Prošlo je više od godinu dana, on je za to vreme uspeo da ubije, bukvalno da ubije, američki san. Ali, nemojte gubiti nadu, jer sa pravim liderima, Amerika će se vratiti, biti jača, snažnija neko ikada - rekao je Tramp na skupu u američkoj državi Džordžiji, preneo je "Dejli mejl". On se osvrnuo na Bajdenov odgovor na napad Rusije na Ukrajinu. - Imamo predsednika koji prokleto ne zna šta radi, nema pojma ni gde se nalazi. Lažne vesti se pojavljuju u medijima,