Granatiranje Lavova poruka za Bajdena, SAD obećale novu pomoć za Ukrajinu

RTS pre 8 minuta

Trideset drugi dan rata u Ukrajini. Gradonačelnik Lavova rekao je da su u subotu izvedeni raketni napadi na taj grad. Borbe se vode i u Donbasu, Harkovu, prijavljeni su i artiljerijski napadi u regionu Kijeva. Više od četiri hiljade ljudi uspelo je juče da napusti Marijupolj, u kojem je teška humanitarna situacija.

07:02 Blinken: SAD će obezbediti još 100 miliona dolara pomoći Ukrajini Američki Stejt department saopštio je da će Ukrajini obezbediti 100 miliona dolara pomoći "kako bi obezbedila suštinsku bezbednost granica, održala funkcije sprovođenja zakona i zaštitila kritičnu državnu infrastrukturu", objavio je na svom tviter nalogu državni sekretar SAD Entoni Blinken. The U.S. will provide an additional $100 million in civilian security assistance, including armored