"Putujem na Novo groblje čim se to desi" Nada Topčagić progovorila o kupovini grobnog mesta

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Printskrin - Nagradu za životno delo nisu smeli da mi daju, to sam odbila.

Postoji ta nagrada tamo u kancelariji. Čim to dobijem putujem za Novo groblje, odmah sanduk i to je to! Preležala sam više puta koronu, da. Nemam parcelu na groblju, mnogi moji prijatelji su tako kupili, pa su sad na onom svetu. Svi su tako... - rekla je Nada Topčagić za " Blic". Nadi je, inače, nedavno uručeno priznanje za istaknutog umetnika. - Drago mi je što sam dobila nagradu za istaknutog umetnika, nakon sto godina. Trebalo je davno da dobijem, ali nikad nije