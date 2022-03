Obradović posle poraza Partizana: Dešava se…

Vesti online pre 36 minuta | Vesti online

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović čestitao je Cedeviti Olimipiji na pobedi u 24. kolu ABA lige.

Partizan je večeras izgubio od Olimpije 81:79. – Mislim da je ovo bila zahtevna utakmica. Imali smo veliku šansu, vodili smo plus 8 na oko dva i po minuta pred kraj, da privedemo utakmicu laganije, ali to je košarka i dešavaju se stvari koje se dešavaju. Četiri promašena slobodna bacanja u nizu, greške, sve je to sastavni deo onoga čime se bavimo. Ovoga puta pobeda ide na stranu Cedevita Olimpije i još jednom im čestitam – rekao je Obradović. Trener Cedevita