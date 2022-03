Peskov: Očekuje se da će pregovori Rusije i Ukrajine početi sutra

Blic pre 52 minuta

Malo je verovatno da će pregovori delegacija Rusije i Ukrajine u Istanbulu početi danas, očekuje se da će oni početi 29. marta, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

On je rekao da delegacije danas odlaze u Tursku, ali da se očekuje da pregovori počnu sutra, prenosi RIA Novosti. Dodao je da još ne može da govori o napretku u pregovorima Rusije i Ukrajine, ali je ocenio da je važno to što je odlučeno da oni budu nastavljeni u Istanbulu. - Za sada ne možemo i nećemo da govorimo o napretku. Sama činjenica da je odlučeno da se razgovori nastave u direktnom formatu je, naravno, važna - rekao je Peskov novinarima. On je dodao da će