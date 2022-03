Oskar 2022: KODA najbolji film, Vil Smit udario voditelja, Šape pasje najveći gubitnik

Danas pre 1 sat | BBC News na srpskom

Porodična drama KODA (akronim za Dete gluvih roditelja) dobio je Oskara za najbolji film 2022. godine, pobedivši velike favorite poput Šape pasja (The Power of The Dog), Belfast i Ne gledaj gore (Don’t Look Up).

Na 94. dodeli Oskara, najviše nagrada pokupila je Dina Denisa Vilneva – šest, a Džejn Kempion je postala treća žena koja je dobila nagradu za najbolju režiju (Šape pasje). Oskara za najboljeg glumca dobio je Vil Smit za ulogu u filmu Kralj Ričard o ocu teniskih šampionki Sereni i Venus Vilijams, a Džesika Čestejn za glavnu žensku ulogu u filmu Oči Tami Fej (The Eyes of Tammy Faye). Vil Smit je šokirao prisutne, ali ne zbog osvojenog Oskara, već zbog šamara koji je