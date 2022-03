Uhapšen Vranjanac: Sumnja se da je pregazio stariju ženu na pešačkom, izdahnula u bolnici

OK radio pre 5 sati | OK Radio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su B. T. (1986) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je 26. marta ove godine, u večernjim satima, na raskrsnici ulica Bulevar Patrijarha Pavla i 22. decembra u Vranju vozeći „audi“ udario sedamdesetčetvorogodišnju ženu koja je prelazila ulicu na pešačkom prelazu. Povređena žena prevezena je u Zdravstveni centar u Vranju gde je od zadobijenih povreda preminula. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu,