Danas sunčano i toplo vreme

U Srbiji će danas biti toplo i uglavnom sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro vedro, ponegde sa slabim mrazom, samo u južnim krajevima posle podne i uveče malo i umereno oblačno, ali suvo vreme. Jutarnja temperatura od -2 do 7, najviša dnevna od 18 do 22 stepena Celzijusa. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. U Beogradu ujutro vedro, sa slabim mrazem na periferiji grada, a tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura u Beogradu od 1 do 6 stepeni, najviša oko 21 stepen Celzijusa. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni,