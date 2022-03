Drama na Konjarniku: Muškarac povređen tupim predmetom, opljačkan frizerski salon (video, foto)

Kurir pre 2 sata

Pljačka na vrhu Ustaničke ulice na Konjarniku blizu ugla sa Bulevarom kralja Aleksandra u Beogradu dogodila se večeras nešto pre 20 časova.

Na terenu je više patrola policije, a intervenisala je i ekipa hitne pomoći. Kako stoji na instagram profilu 192, prema nepotvrđenim informacijama, jedan muškarac povređen je tupim predmetom, a opljačkan je frizersko-kozmetički salon u sklopu kog se nalazi i bankomat. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kurir.rs/Blic Kurir