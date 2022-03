Dačić: Vučić i ja najbolje rešenje za Srbiju, u parlament ulazi blok oko Đilasa

Novi magazin pre 9 minuta | Beta

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio da je za političku stabilnost, za siguran i uspešan put Srbije u budućnost najbolje rešenje da on bude premijer a da sadašni predsednik države Aleksadnar Vučić bude izabran ponovo na to mesto.

"Meni ništa nije obećano, ja za to hoću da se izborim svojim rezultatom", rekao je Dačić za današnje novosti, na pitanje da li mu je obećano premijersko mesto. Na pitanje ko će ući u novi parlament, on je naveo da su "sigurne tri opcije: Vučićeva koalicija, savez na čijem je on čelu i blok oko Đilasa". "Moguće je da će zbog rezultata u Beogradu malu prednost u odnosu druge opozicione liste imati koalicija 'Moramo'. Svi ostali su negde oko tri odsto", rekao je Dačić.