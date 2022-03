Zaharova: Nadamo se da emotivnost Bajdena neće odvesti svet u katastrofe

RTV pre 2 sata | Tanjug

MOSKVA - Rusija se nada da emotivnost američkog predsednika Džozefa Bajdena, kojoj je Bela kuća pripisala Bajdenove oštre izjave na račun ruskog predsednika Vladimira Putina, neće odvesti svet na ivicu katastrofe, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je rekla da se nada da takve emocije neće dovesti do toga da pod njihovim uticajem američki predsednik učini nešto nepopravljivo i opasno za ceo svet, prenosi RIA Novosti. "Ako kažu da su to emocije, shvatate da to počinje da prevladava nad razumom, profesionalizmom, logikom", ocenila je Zaharova. Dodala je da se, bez obzira na to kako je došlo do takvih izjava, nada da takva emotivna stanja neće dovesti svet na ivicu katastrofe. Bajden je, završavajući u