Znam šta Putin čeka: Vučić o ratu u Ukrajini - Uplašilo me ono što je najavio Bajden

DŽo Bajden i Vladimir Putin / Foto AP - Teška je situacija i mnogo je važno da nastavimo da radimo kako bi unapređivali ekonomiju.

Svaku noć i svako jutro prvo gledam berze i situaciju na ratištu. I znam da nema nikakve nade još uvek. Mislim da znam šta Putin čeka. Rat sa obe strane ima svoje zakonomernosti i sada vidim da to neće skoro. Da li me to brine? Pa naravno da me brine. LJudi obično potcenjuju Bajdena, a mene je uplašilo kada je rekao da će rat trajati pet godina. Ja Bajdena poznajem, a on je za svaki susret i razgovor savršeno pripremljen. Malo ko ima takvu pripremu kao Amerikanci.