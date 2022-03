Prelević: Prijava protiv Bogdanovića ukazuje da je MUP pristrasan u slučaju ubistva Olivera Ivanovića

Beta pre 1 sat

Advokat Božo Prelević izjavio je danas da je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da podnese krivičnu prijavu protiv Bobana Bogdanovića za „neprijavljivanje krivičnog dela“ pristrasna i da je deo marketinške kampanje vlasti.

Prelević je agenciji Beta kazao da je Bogdanović za KRIK izneo mnogo saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića koje bi policija i tužilaštvo morali detaljno da provere.

"Kada policija kaže da neće da proverava navode Bogdanovića, to znači da oni ili znaju ko je ubio Ivanovića ili se plaše gde istraga vodi", ocenio je advokat.

Naglasio je da od ubistva Olivera Ivanovića do danas srpska policija i tužilaštvo nisu uradili ništa da se otkriju nalogodavci, organizatori i izvršioci zločina.

"Brzinu reakcije MUP-a, da protiv osobe koja je iznela mnogo detalja o ubistvu Ivanovića podnese krivičnu prijavu, ja vezujem isključivo za izbore koji će se održati 3. aprila. Ovo zapravo nije odluka MUP-a već nekog iz ministarstva koji se osetio politički ugroženim zbog izjava Bogdanovića", istakao je Prelević.

Po njegovim rečima ne može da se podnese krivična prijava protiv lica koje prijavljuje krivično delo i za koje se zna da nije počinilo krivično delo.

"U pitanju je elementarno nepoznavanje zakona od strane MUP-a. Ovo sigurno nije uradio pravnik niti iskusan policajac“, ocenio je Prelević.

Naglasio je da je MUP morao da proveri sve navode koje je Bogdanović izrekao KRIK-u o ubistvu Olivera Ivanovića.

"Osnovno bi bilo da MUP proveri da li je Ljubomir Lainović, za koga je rečeno da je izvršilac ubistva, kritičnog dana bio u Severnoj Mitrovici. To može da se utvrdi pregledom snimaka s bezbednosnih kamera", rekao je Prelević.

Dodao je da je tužilaštvo, koje je preko KRIK-a čulo za postojanje krivičnog dela, ovlašćeno da započne postupak tako što će ispitati Bogdanovića i dati nalog policiji da proveri dokaze.

"Istinitost navoda Bobana Bogdanovića se proverava i utvrđuje ukrštanjem dokaza. Veljko Belivuk je u zatvoru pa mogu i s njim da ukrštaju dokaze, s obzirom da je on punudio sudu saradnju kada je u pitanju ubistvo Olivera Ivanovića", kazao je Prelević.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandar Vulin, izjavio je danas da je Bojan Bogdanović odbio da se na poligrafu testira i tako potvrdi ono što je javno izneo kao svoja saznanja o ubistu Olivera Ivanovića, kao što što ni u Službi za organizovan kriminal "nije izneo ni jedan jedini dokaz".

"Zato Ministarstvo unutrašnjih poslova, koristeći mogućnost u skladu sa zakonom, podnosi krivičnu prijavu za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca što ćemo dostaviti tužiocu, čekamo njegovu brzu rekciju", rekao je Vulin na vanrednoj konferenciji za novinare.

Boban Bogdanović, koji godinama ima veze sa sportom i prijatelj je ubijenog kriminalca Aleksandra Gligorijevića Pukija, člana klana Veljka Belivuka, izjavio je za KRIK da je Olivera Ivanovića ubio Ljubomir Lainović iz Novog Sada, a da je naručilac ubistva kontroverzni kosovski biznismen Zvonko Veselinović, dok je logistiku pripremio Milan Radojičić.

Bogdanović je za KRIK otkrio da mu je prijatelj u amanet ostavio istinu o ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića.

Gligorijević mu je 7. marta 2020. godine, kako je rekao, otkrio da je Olivera Ivanovića ubio Ljubomir Lainović, "sin nekada žestokog novosadskog momka Branislava Lainovića Dugog".

"On je izvršio to ubistvo. Čovek koji je organizovao njegov dolazak na Kosovo, koji je pripremio logistiku ubistva Olivera Ivanovića je Milan Radoičić. Čovek koji je naredio Oliverovo ubistvo je Zvonko Veselinović. To je ono što mi je rekao Aleksandar Gligorijević Puke", istakao je Bogdanović.

Gligorijević mu je, kako je rekao, otkrio i da je njegov zadatak bio da 50.000 evra koje je dobio od Belivuka, da Lainoviću za posao koji je izvršio.

"Kada je on njemu isplatio taj novac, oni su bili u Novom Sadu, u nekom klubu, kaže, ovaj mali se ušmrkao, napio i počeo da mi se hvali. Kaže: 'Znaš ti zašto si ti meni dao novac?' Aleksandar je rekao: 'Nemam pojma, moje je bilo da ti predam novac, a zašto sam ti ga dao ne znam.' I onda mu je Lainović rekao da zato što je završio dobar posao u Kosovskoj Mitrovici, i zato što je on taj koji je 'izbušio' Olivera Ivanovića. Bukvalno je upotrebio te reči", kazao je Bogdanović za KRIK.

Novac za izvršeno ubistvo, kako je naveo, je Zvonko Veselinović, preko Belivuka, dao Aleksandru Gligorijeviću koji je taj novac predao Ljubomiru Lainoviću.

"A, onda mu je Ljubomir rekao da je, kad ga je Aca pitao: 'Pa čekaj zašto ti, zbog čega?' On je samo rekao: 'Pa znaš, Oliver je ušao u rebra Zvonku i to su nerazjašenjeni računi, i zbog toga se to moralo završiti tako'", ispričao je Bogdanović.

Aleksandar Gligorijević Puki nastradao je 2020. od ruke svojih nekadašnjih saradnika – ubio ga je Belivuk sa članovima klana u kući u Ritopeku, a njegovo telo su iskasapili i na leđima urezali reč "izdaja" jer su otkrili da se okrenuo protiv njih, naveo je KRIK.

(Beta, 03.30.2022)