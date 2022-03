Ambasador Ukrajine: Hvala Srbiji na ponudi za pregovore

Blic pre 1 sat

Ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandr Aleksandrovič zahvalio je Srbiji na predlogu da Beograd bude mesto pregovora Kijeva i Moskve.

- Zahvalni smo na predlogu, Srbija je za nas važan međunarodni partner, Beograd je sjajan grad, a srpski narod je veoma gostoprimljiv. Međutim, uz poštovanje, glavna je suština pregovora, bez obzira na to gde se održavaju pregovori. Videćemo posle pregovora u Turskoj kako se dalje razvijaju stvari - rekao je Aleksandrovič za RTS. On je rekao i da Kijev želi mir, ali da to ne zavisi od Ukrajinaca, jer se oni brane na svojoj zemlji. Ukazao je i da "samo čovek koji je