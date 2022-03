Za dva sata u ovom delu Srbije počinje kiša: Pred nama je vremenski preokret, sutra pljuskovi, najniža temperatura 7 stepeni

Blic pre 2 sata

U naredna dva časa očekuje se da počne kiša na jugozapadu zemlje, upozorava RHMZ.

U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, a ponegde je moguća i grmljavina. Vetar umeren i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 17 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. Do kraja sedmice pretežno oblačno i postepeno hladnije, u petak i subotu mestimično s kišom i lokalno obilnim pljuskovima. U subotu na planinama prelazak kiše u sneg, a u noći ka nedelji kratkotrajan sneg ponegde se