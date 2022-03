Osaka pobedila Kolins za polufinale mastersa u Majamiju

Danas pre 1 sat | Beta

Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se prošle noći u polufinale mastersa u Majamiju, pošto je savladala Amerikanku Danijel Kolins sa 6:2, 6:1.

Osaka, 77. igračica sveta je do pobede nad finalistkinjom Australijan opena došla posle sat vremena igre. Ovo je bivšoj prvoj teniserki sveta prvi plasman u polufinale turnira u Majamiju, a ujedno je postala tek druga japanska igračica, koja je izborila plasman u četiri najbolje na ovom turniru. Prethodno je to uspela Kimiko Date Krum, koja je do polufinala stizala 1993. i 1995. godine. Osaka je tokom meča sa 11. teniserkom sveta odservirala 13 as udaraca, a na