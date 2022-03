Vučić večeras odgovara na napade opozicije

B92 pre 35 minuta | B92

Lider SNS i kandidat za predsednika Srbije Aleksandar Vučić večeras će odgovoriti na propagandu opozicije koja se širi uoči izbora.

Kandidat Srpske napredne stranke na predstojećim izborima Vučić biće gost od 18.25 na RTS u emisiji "Oko". Podsetimo, opozicija je prethodnih dana iznela tvrdnje da se štampaju lažni pozivi za glasanje na izborima 3. aprila. Na to je juče odgovorio potpredsednik Skupštine Srbije i funkcioner SNS Vladimir Orlić. "Po našim saznanjima pravili su ih Vuk Jeremić i Dragan Đilas i delili. To su fantomski birači i kao što oni to kažu to vam je i ovo što je ovde", rekao je