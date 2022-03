Šekler: Korona nije u fokusu stranaka da se ne zamere nevakcinisanima

Beta pre 9 sati

Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Кraljevu Milanko Šekler izjavio je danas da korona "nije uopšte u fokusu izbornih tema i stranaka", iako je vakcinacija jedini način da se virus pobedi.

"Izgleda da ih to ne zanima zato što izgleda i jedne i druge pođednako zanimaju svi glasovi - i vakcinisanih i nevakcinisanih, pa daj da ne kažem nešto protiv nevakcinisanih jer treba i oni da me zaokruže. To je politizacija i to me nervira", rekao je Šekler za Radio televiziju Srbije.

On je naveo da se situacija menja nabolje, ali da jedna stvar mora da bude jasna "pametnjakovićima koji se nisu vakcinisali" - evropske zemlje koje ukidaju mere su prešle prag od oko 90 odsto vakcinisanih, dok je Srbija na 50 procenata.

"Mi bismo hteli da se ponašamo kao i svi oni, zaboravljajući da smo 50 odsto slabiji od njih i da nismo radili na našoj vakcinaciji. Imate situaciju da izbeglice koje odlaze iz Ukrajine u Rusiju prvo budu odvedene na punkt za vakcinaciju. Ljudi koji su izmučeni i gladni, a prvo što država misli jeste da ih zaštiti od moguće zaraze jer znaju da je virus i dalje jak, pogotovo za osobe sa slabijim imunim sistemom", istakao je Šekler.

Naglašava da je to poruka "kvazipatriotskim organizacijama i profesionalnim Srbima" kojima su, kako kaže, usta puna budućnosti Srbije i koji, tvrdi, najčešće šire vesti kako je virus izmišljen, kako je to glupost i kako "Zapad uzima lovu", preneo je na svom sajtu RTS.

"Ja ih pitam kako je onda moguće da njihov omiljeni lik Putin naređuje da se svi vakcinišu, pa i zbeglice. Jedini put ka izlasku iz ove pandemije jeste vakcinacija", naveo je Šekler.

(Beta, 03.31.2022)